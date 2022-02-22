Перестрибнули 29 грн/$. Валютний ринок знову струсило на тлі військової загрози

Вже вчергове за останній місяць паніка, спровокована геополітичними обставинами, підриває курс гривні. У вівторок, 22 лютого, торги на міжбанку стартували (о 9:00) з позначки 28,9 грн/$. Незабаром, за пів години, гривня знецінилась до денного максимуму в 29,12 грн/$.

Цього разу вплив психологічних факторів підсилило визнання Кремлем терористичних так званих "ДНР" та "ЛНР" та доручення президента РФ Владіміра Путіна стосовно введення туди військ.

Для порівняння, торги у понеділок завершились при курсі в 28,66 грн/$. У вівторок же опісля девальваційного піку внаслідок інтервенцій НБУ гривня почала поступово укріплюватись. Станом на 11:30 угоди вже проходили по 28,94 грн/$.

Станом на 12:30 (курс – 28,9 грн/$) об'єм торгів склав $250 млн. За нашими даними, приблизно $80-90 млн із них ті самі інтервенції Національного банку. Не обійшлося і без спекулянтів, які штучно розхитували ринок.

Що ж стосується готівкового ринку, то і його паніка не оминула. Ще о 8:30 курс складав 28,62-29,1 грн/$. Вже за 20 хв. гривня стрімко укріпилась до 28,5-28,7 грн/$, але за якісь пів години різко знецінилась до 28,88-29,4 грн/$.

За 40 хв. на готівковому ринку гривня пережила друге укріплення до 28,68-28,9 грн/$, опісля чого наново почала плавно знецінюватись.

Нагадаємо, що, наприклад, у понеділок 14 лютого, гривня відкрила торги стрімким падінням на тлі того ж зростання геополітичної напруги навколо України. Курс на міжбанку злетів до 28,72 грн/$. Більш того, активні торги розпочалися ще з 9:00, що буває вельми рідко.