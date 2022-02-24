Польща виділила Україні 1 млрд доларів фінансової допомоги: НБУ повідомили подробиці

Нацбанк Польщі виділив українському центробанку 1 млрд доларів допомоги, висловивши таким чином солідарність з українським народом перед російською збройною агресією.

Польський центробанк ухвалив рішення надати Національному банку України фінансову допомогу у розмірі 4 млрд. злотих, що дорівнює приблизно 1 млрд. доларів. Допомогу надали на умовах валютного свопу. Про це повідомляє НБУ.

"Польський народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед лицем російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", - йдеться у повідомленні.

Валютний своп передбачає купівлю/продаж іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому. Умови фіксують під час договору.

Нагадаємо, що вчора Великобританія заявила про надання Україні нового пакету економічної підтримки у вигляді кредитних гарантій на суму до 500 млн. доларів для пом'якшення економічних наслідків російської агресії. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ.