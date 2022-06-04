Рішення ЄС про звільнення України від мит на рік набуло чинності

Регламент Європарламенту і Ради ЄС про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі, що звільняють на рік український експорт від мит, набув чинності в суботу, 4 червня, повідомило Мінекономіки.

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"Це рішення доповнює можливості, які наші експортери мають відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тепер тарифи, прописані в угоді, будуть тимчасово припинені", – зазначили в міністерстві і уточнили, що йдеться про мита для промислової продукції.

Йдеться також про призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів і овочів і всіх тарифних квот для с/г продукції, а також про припинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України і застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

У свою чергу лібералізація торговельних відносин передбачає, що Україна буде дотримуватися таких європейських правил:

походження товарів і відповідних процедур в рамках Угоди про асоціацію;

утримання від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС;

повага України до демократичних принципів, прав людини і основних свобод, верховенства права, боротьби з корупцією.

"Ці нові правила будуть діяти рік і допоможуть українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку", – наголосили в Мінекономіки.

Там зазначили, що зараз ЄС – найбільший торговельний партнер України. У 2021 році на Євросоюз припадало 39% загального обсягу торгівлі нашої держави. Обсяг товарообігу зріс на 35% і становить $62,5 млрд.

Україна експортує до Євросоюзу передусім чорні метали, руди, електромашини, олію і зерно. В Мінекономіки додали, що розраховують на допомогу лібералізації у посиленні позиції наших експортерів в цих та інших товарних нішах.

Нагадаємо, що постанову про зупинення дії імпортного мита для української продукції ЄС ухвалив 24 травня 2022 року. Рішення Ради ЄС діятиме рік. Воно призупинить тарифи на Український імпорт, встановлені Угодою про асоціацію України та ЄС.