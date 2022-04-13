США планують виділити Україні ще $700 млн на оборону – CNN

Сполучені Штати Америки мають намір надати Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів.

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Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на свої джерела. При цьому остаточну суму, на яку буде надано допомогу Україні, поки що не визначено, однак очікується, що вона становитиме близько $700 млн.

У разі схвалення цього пакета допомоги загальний обсяг допомоги США Україні складе понад $3 млрд з початку роботи Адміністрації президента США Джо Байдена. З них майже $2,5 млрд виділено Києву з початку російської спецоперації.

За даними телеканалу, Пентагон також має намір скликати у середу нараду своїх провідних виробників зброї, щоб обговорити здатність галузі підтримати Україну.

Як повідомляють джерела телеканалу з Пентагону, на зустрічі розглядатимуться пропозиції щодо прискорення виробництва існуючих систем та розробки нових систем, критично важливих для допомоги Україні та союзникам.

Телеканал уточнює, що на нараді зберуться вісім провідних виробників військової техніки, зокрема General Dynamics, Lockheed Martin та інші.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки додатково нададуть Україні $100 млн допомоги. За словами Блінкена, гроші, зокрема, будуть спрямовані на закупівлю протитанкових систем.

Нагадаємо, Міністерство оборони США вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн у рамках повноважень, наданих Ініціативою сприяння безпеці України (USAI).

Перед цим Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакету на 800 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

У свою чергу в Росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

Зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною ціллю для Росії".