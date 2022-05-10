США випустили рекордний обсяг нафти зі свого стратегічного резерву

США оголосили про випуск рекордного обсягу нафти зі стратегічного резерву у березні без консультацій із партнерами Міжнародного енергетичного агентства.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що односторонні дії Вашингтона щодо вирішення глобальних проблем із постачанням або цінами ризикують підірвати відносини США із МЕА, світовим органом з нагляду за енергетикою. Представники агентства стурбовані тим, що президент США Джо Байден використовує Стратегічний нафтовий резерв для стримування внутрішньої інфляції з політичних причин замість захисту країн-споживачів від глобальних перебоїв із постачанням.

У свою чергу, міністерство енергетики США заявило — США перебували в "частих контактах" з МЕА та його державами-членами з питань енергетичної безпеки до оголошення, але підтвердило, що їхнє рішення про випуск нафти було "незалежним" від МЕА. Йдеться про заяву від 31 березня, в якій США заявили, що вивільнять 180 млн барелів із резерву зі швидкістю 1 млн барелів на день, щоб знизити світові ціни на енергоносії, що стрімко зростають, і вирішити проблему скорочення поставок російської нафти після її вторгнення до України в лютому .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники США та Європейського союзу розглядають можливості щодо обмеження імпорту нафти до країн Європейського Союзу з Російської федерації.