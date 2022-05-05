У гуманітарному штабі Київської області розповіли, коли налагодиться постачання пального

Пальне на заправках Київської області з'явиться найближчим часом, але воно стане дорожчим.

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На цьому наголосив голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба.

"В Україні в цілому та Київській області зокрема є проблема з пальним. Окупанти знищують нашу інфраструктуру, а це викликає складнощі з постачанням товарів. Це стосується і пального. Розуміємо також, що пальне стане дорожчим. Постачання пального налагодиться найближчим часом", — наголосив він.

Нагадаємо, Міністерство економіки України підняло максимальну ціну на дизельне паливо та бензин. Це випливає з оновлених розрахунків середньої вартості бензину та дизпалива на АЗС на першу декаду травня.

Так, за даними міністерства, на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначено середню вартість літра дизпалива (ULSD, 10 ppm), що становить 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 квітня). Ціна літра бензину А-95 (Gasoline, 10 ppm) відповідно склала близько 29,55 грн (+1,64 грн/л).