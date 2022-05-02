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У Раді представили план економічного відновлення України після війни
У Верховній Раді представили план економічного відновлення України після війни, що складається із дев'яти ключових принципів.
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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.
За його словами, план було розроблено командою Офісу президента та представниками уряду.
Ключові принципи:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Великобританія та країни ЄС вже оголосили про відміну імпортних мит на українські товари. Очікуються аналогічні дії з боку урядів США, Японії та Канади.
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Набуття статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.
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Побудова економіки на засадах дерегуляції та лібералізації. За більшістю ліцензій та дозволів вже прийнято декларативний принцип для бізнесу.
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Налаштування логістичних маршрутів у західному напрямку. Уряд працює над розширенням їхньої пропускної спроможності. Вже є перші результати – між Україною та Польщею підписано відповідний меморандум.
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Перехід від експорту сировини до переробки у галузях, що дають найбільшу експортну виручку. У сільському господарстві та металургії завдяки переробці можна буде досягти її значного зростання.
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Розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, а й про виробництво, зокрема за рахунок трансферу військових технологій.
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Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобутку власного газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально здобути енергетичну самостійність.
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Кліматична модернізація. Створення нових об'єктів у різних галузях промисловості має враховувати принципи "зеленої економіки".
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Локалізація щонайменше 60%. В оновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.
Нагадаємо, в Україні з’являться нові інвестиційні інструменти для відновлення міст. У Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку розглядають запровадження нових інструментів для населення та компаній, щоб вони могли інвестувати у вітчизняну економіку.