У Раді хочуть спростити імпорт будівельної техніки

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про спрощення митного оформлення імпорту нової та вживаної будівельної техніки.

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Як повідомляється на порталі українського парламенту, ініціаторами законопроєкту №7235 виступили народні депутати Іван Крулько, Володимир Кабаченко, Ірина Констанкевич, Георгій Мазураш, Михайло Цимбалюк, Михайло та Юрій Камельчуки.

Відповідно до проєкту закону, таку техніку, як вантажні машини для аварійного ремонту, автокрани, пожежні машини, автобетономішалки, радіологічні автомобілі та іншу спецтехніку, на час військового, надзвичайного стану пропонується ввозити за спрощеною процедурою за умови відповідності стандарту не нижче за рівень ЄВРО-3.

Крім цього, законопроєкт передбачає спрощену першу державну реєстрацію такої техніки.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада України ухвалила за основу та загалом законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період військового становища".

Перед цим Податковий комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт №7190, який передбачає звільнення імпорту від мит та ПДВ, зупинення реєстрації платником ПДВ для нових спрощенців замість анулювання.

Раніше Кабінет міністрів вирішив запровадити декларативний принцип митних процедур, відмовившись від необхідності заповнювати документи на митниці.

15 березня Верховна Рада також встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн.

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