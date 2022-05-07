Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Економіка
Дата публікації

У США розглядають можливість списання зовнішнього боргу України

У США розглядають можливість списання зовнішнього боргу України
Псакі готується піти з посади прессекретаря Білого дому. Фото: Shawn Thew

Сполучені Штати Америки готові розглядати різні способи надання Україні допомоги у війні з РФ. У тому числі розглядається варіант списання зовнішнього боргу, що стане великою підтримкою української економіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 травня.

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну та протистояти російському вторгненню", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання, чи може Вашингтон запропонувати Києву списання зовнішнього боргу.

За словами представниці Білого дому, допомога Києву життєво важлива, тому прийматиме різні форми.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко раніше зазначав, що для України недоцільною є реструктуризація та списання боргів. За його словами, виплати із зовнішнього боргу становлять 20% від усіх виплат за держборгом України у 2022 році.

Автор:
Віта Молодан