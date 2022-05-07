У США розглядають можливість списання зовнішнього боргу України

Сполучені Штати Америки готові розглядати різні способи надання Україні допомоги у війні з РФ. У тому числі розглядається варіант списання зовнішнього боргу, що стане великою підтримкою української економіки.

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Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 травня.

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну та протистояти російському вторгненню", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання, чи може Вашингтон запропонувати Києву списання зовнішнього боргу.

За словами представниці Білого дому, допомога Києву життєво важлива, тому прийматиме різні форми.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко раніше зазначав, що для України недоцільною є реструктуризація та списання боргів. За його словами, виплати із зовнішнього боргу становлять 20% від усіх виплат за держборгом України у 2022 році.