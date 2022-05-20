Україна експортувала у квітні товару на $2,7 млрд - це вдвічі менше, ніж рік тому, - Шмигаль

Загальна вартість товарів, які у квітні експортувались з України, склала 2,7 млрд доларів, що є вдвічі менше, ніж рік тому.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

"За оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні експортувались з України, склала 2,7 млрд доларів. У квітні 2021 року ми експортували на 5,4 млрд доларів, тобто удвічі більше", - сказав прем'єр.

Також він додав, що наразі уряд працює над розширенням пропускної здатності українського західного кордону.

"Сьогодні затвердимо склад делегації та розпочнемо перемовини з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС. Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та в питанні доступу до європейських портів", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, у I кварталі цього року експорт товарів зріс на 2,9% до $14,1 млрд. у річному обчисленні, а імпорт склав $14,13 млрд, що на 5,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, негативне сальдо становило $31,6 млн.