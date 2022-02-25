Україна просить у МВФ екстрене фінансування, — голова фонду Крісталіна Георгієва

Українське керівництво запросило екстрене фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи на підтримку України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В арсеналі Фонду є низка інструментів. У міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", – зазначила Георгієва.

Вона додала, що на додаток до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки. У тому числі в рамках існуючої угоди stand by з невиділеними $2,2 млрд, що залишилися в ній. Георгієва уточнила — ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників з Вашингтона.

Глава МВФ наголосила: "події цього тижня в Україні" викликають серйозне занепокоєння. Насамперед, через людські жертви і страждання простих людей, проте також через серйозний економічний вплив, який посилюватиметься в міру його продовження. Вона додала, що, крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики в регіоні та в усьому світі. Фонд оцінює можливі наслідки, у тому числі для функціонування фінансової системи, товарних ринків та безпосередній вплив на країни, що мають економічні зв'язки із регіоном.

"Сьогодні я зустрілася з нашою виконавчою радою, щоб проінформувати виконавчих директорів про нашу початкову оцінку ситуації, що складається. Я запевнила їх, що наші співробітники продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою, щоб всіляко підтримувати Україну", – заявила Георгієва.

Вона додала, що МВФ також продовжить працювати пліч-о-пліч з Групою Світового банку та іншими партнерами для координації підтримки та забезпечення максимальної вигоди для України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", - наголосив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - наголосив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.