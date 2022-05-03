Уряд виділив додаткові 500 млн грн на людей з прифронтових міст

Кабінет Міністрів України виділив ще 500 млн гривень на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті урядового порталу.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить і надалі фінансувати програми безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Загалом місцевим бюджетам уряд перерахує 7,5 млрд грн.

Серед іншого, уряд спрямував 56 млн грн для «Миколаївводоканалу», аби почати буріння артезіанських свердловин біля Миколаєва і забезпечити жителів міста водою. А також 1,4 млрд грн Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Житомирській областям.

За його словами, ці гроші підуть на відновлення світла, води, газу, будівництва тимчасових мостів, розчищення доріг та інших першочергових заходів.

Нагадаємо, 28 квітня президент Джозеф Байден вирішив запросити у Конгресу США 33 мільярди доларів для фінансування гуманітарної та військової допомоги Україні до вересня 2022 року. 20,4 мільярда доларів із пакета будуть витрачені на допомогу українцям у галузі безпеки та у військовій сфері.

Водночас посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Конгрес США зможе схвалити 33 млрд доларів до кінця травня.