В "Укравтодорі" порахували, скільки часу займе відновлення доріг після війни

Для відновлення дорожньої інфраструктури України, яку зруйнували російські окупанти, потрібно 3-4 роки.

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Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"За три-чотири роки та за наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. У нас немає сумнівів, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як виконувати якісно та як виконувати швидко. Тільки дозволять виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми можемо", - зазначив він.

Івко додав — за підрахунками Укравтодору через повномасштабне вторгнення Росії сума збитків для дорожньої інфраструктури становить понад 900 млрд грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що армія РФ цілеспрямовано завдає ударів по залізничним об'єктам, щоб уповільнити постачання отриманої від союзників зброї. Але на практиці, незважаючи на останні обстріли, Україна може переміщати зброю країною.