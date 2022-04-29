В Україні не підвищуватимуть ціну на газ для населення, — Шмигаль

Для побутових споживачів ціна на природний газ залишиться 8 грн за кубічний метр. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засідання Кабміну 29 квітня.

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"Сьогодні ухвалюємо рішення про те, що ціни на газ для населення залишаються без змін", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що пільгова ціна діятиме для підприємств, які необхідні для обороноздатності держави.

Уряд також рекомендував місцевим органам влади та комунальним підприємствам не підвищувати тарифи на комунальні послуги під час дії військового та надзвичайного станів в Україні.

"Тарифи для людей не повинні зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, щоб у підприємств була можливість проводити ремонти та платити заробітні плати працівникам", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з 24 лютого і до дня завершення війни жителі міста не платитимуть за комуналку, а всі нараховані платежі за цей час спишуть.

А у Києві до 31 травня тарифи на гарячу воду та теплову енергію для нагрівання води залишаться на рівні минулого опалювального сезону.