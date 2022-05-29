В Україні подорожчало сало

У квітні 2022 року середня споживча ціна сала зросла на 1,2% — до 117,8 грн/кг проти 116,39 грн/кг у березні.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

З початку цього року сало подорожчало на 12,5% — зі 104,74 грн/кг у січні.мВодночас за даними Мінфіну, станом на 25 травня у роздрібних мережах сало в середньому коштує 159 грн/кг. У квітні ціна була на цьому ж рівні. У квітні 2021 р. вартість продукту була 132 грн/кг.

Нагадаємо, що з 23 лютого до 23 травня продукти з борщового набору подорожчали на 7%. Найдорожчим інгредієнтом борщового набору є м'ясо, яке додає страві більш ніж половину вартості.