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Влада відновила транспортування газу до Вуглегірської ТЕС, але без світла лишаються майже 900 тисяч українців
Транспортування газу до Вуглегірської ТЕС після обстрілів окупантів відновлене працівниками Оператора газотранспортних систем відновили. У майже 100 тисяч українців відновили електропостачання.
Про це повідомляють прес-служби Оператор ГТС України та Кабінету міністрів.
В ОГТСУ повідомили, що газогін до ВуТЕС відремонтували протягом 18 березня – він був пошкоджений через обстріли. Тепер теплова електростанція отримала резервне джерело живлення. Газогін-відвід до ГРС Вуглегірської ТЕС був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів 10 березня, однак через постійні бойові дії одразу фахівці змогли лише локалізувати пошкодження. ТЕС знаходиться у Світлодарську на Донеччині.
За минулу добу відновлено електропостачання понад 96 тисячам споживачів, зокрема, у Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Газопостачання відновлено 3841 споживачу. Проте на 19 березня без газопостачання залишаються понад 273 тисячі споживачів. Знеструмленими — понад 1327 населених пунктів, загалом понад 872 тисячі споживачів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, внаслідок артобстрілу Вуглегірської ТЕС без електропостачання лишилась низка найближчих населених пунктів. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".