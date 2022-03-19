Влада відновила транспортування газу до Вуглегірської ТЕС, але без світла лишаються майже 900 тисяч українців

Транспортування газу до Вуглегірської ТЕС після обстрілів окупантів відновлене працівниками Оператора газотранспортних систем відновили. У майже 100 тисяч українців відновили електропостачання.

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Про це повідомляють прес-служби Оператор ГТС України та Кабінету міністрів.

В ОГТСУ повідомили, що газогін до ВуТЕС відремонтували протягом 18 березня – він був пошкоджений через обстріли. Тепер теплова електростанція отримала резервне джерело живлення. Газогін-відвід до ГРС Вуглегірської ТЕС був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів 10 березня, однак через постійні бойові дії одразу фахівці змогли лише локалізувати пошкодження. ТЕС знаходиться у Світлодарську на Донеччині.

За минулу добу відновлено електропостачання понад 96 тисячам споживачів, зокрема, у Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Газопостачання відновлено 3841 споживачу. Проте на 19 березня без газопостачання залишаються понад 273 тисячі споживачів. Знеструмленими — понад 1327 населених пунктів, загалом понад 872 тисячі споживачів.

Нагадаємо, внаслідок артобстрілу Вуглегірської ТЕС без електропостачання лишилась низка найближчих населених пунктів. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".