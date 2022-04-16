За 50 днів війни обсяг коштів на рахунках українців у Ощадбанку зріс на 13,6 млрд грн

За 50 днів війни обсяг коштів на рахунках фізичних осіб у державному Ощадбанку зріс на 13,6 мільярда.

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Про це повідомляє прес-лужба Ощадбанку.

На початку війни, 24 лютого, сума коштів на строкових та поточних рахунках українців в банку складала 115,2 млрд грн. Але на 15 квітня вона збільшилася до 128,8 млрд грн. Тобто ріст склав майже 12%. В банку вважають, що така динаміка свідчить про значну довіру українців.

Нагадаємо, раніше президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" №2180-IX від 01.04.2022. Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов'язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн.