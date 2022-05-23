Зеленський запропонував "розділити" Україну задля відбудови

Президент Володимир Зеленський запропонував розподілити Україну по регіонах, містах, громадах чи галузях, аби міжнародна спільнота займалася відбудовою держави. Цю нову модель він запропонував у зверненні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Піж міжнародною спільною він мав на увазі країни, міста і компанії – партнерів, що візьмуть шефство над Україною.

"Я запрошую вас узяти участь в цій відбудові. Обсяг робіт колосальний. Маємо більш ніж півтрильйона доларів збитків. Десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. І ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відбудови", – сказав він.

За його словами, Великобританія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові.

"Також хочу відзначити зусилля пані Урсули фон дер Ляєн, зокрема пропозицію створити Платформу відбудови, якою керуватимуть спільно Україна та Єврокомісія і яка дасть змогу спрямувати ресурси ЄС на відновлення нормального життя у нашій державі", – додав він.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський також підкреслював, що план відбудови України після війни з РФ є всесвітньою програмою на сотні мільярдів доларів, до якої будуть залучені багато держав. Також це дасть змогу побудувати нову й сучасну європейську країну, включно з освітньою інфраструктурою.