У Німеччині ухвалили кілька рішень для покращення умов навчання українських дітей

Міністр освіти та наукових досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер тісно співпрацює з головою Міносвіти України Сергієм Шкарлетом, щоб створити умови для навчання українських дітей та роботи освітян до повернення додому.

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Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Зокрема, Штарк-Ватцінгер вирішила повернути до шкіл вчителів-пенсіонерів для навчання українських дітей погодинно.

Українські учні отримують легітимні в Україні атестати про закінчення школи, оскільки діти можуть проходити онлайн-уроки в Україні одночасно із програмами німецьких шкіл.

Зазначимо, що ще у квітні у Німеччині для випускників з України спростили умови вступу до німецьких закладів вищої освіти. Це стосується тих школярів, які приїхали до ФРН після 24 фералів.

"Нововведення стосуються і тих, хто розпочав навчання в українських вишах, проте через агресію Росії не закінчили перший курс. А ті, хто не встигне отримати атестат в Україні, зможуть вступати до коледжу підготовки до вищої освіти без атестату", - уточнили в Міносвіти України.

Крім того, у Міністерстві освіти Німеччини закликають без бюрократії визнавати професійну кваліфікацію українців. Таке рішення може прискорити їхню інтеграцію на ринку праці.

Розглядається варіант отримання кваліфікації після працевлаштування.