"Аморальна агресивна тактика": Представники теплокомуненерго обурені "листами щастя" від "Нафтогазу"

Міжгалузева асоціація "Укртеплокомуненерго" повідомляє, що теплопостачальники почали отримувати від газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" так звані "листи щастя" з необґрунтованими, на їхню думку, в умовах воєнного стану багатомільйонними штрафами.

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Так, на сьогодні вже п'ять теплопостачальних підприємств отримали від державного газопостачальника листи-вимоги про сплату штрафів за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.

Згідно з нимми, споживачі-теплопостачальники повинні за п'ять робочих днів до початку відповідного розрахункового періоду укласти договір або додаткові угоди до договорів банківського рахунку щодо здійснення списання коштів з рахунків споживача, куди надходять кошти за послуги теплопостачання, на які використано газ.

Якщо підприємство ТКЕ не виконує цю вимогу, воно має сплачує штраф у розмірі 10% вартості природного газу за відповідний розрахунковий період. Причому відсутність боргів за газ чи термінів розрахунку до уваги не беруться.

Зокрема, штрафні вимоги в сумі від 2,2 до 47,2 мільйона гривень вже отримали "Обухіврайтепломережа" (Київська область), "Ковельтепло" (Волинська область), "Луцьктепло" (Волинська область), "Рівнетеплоенерго" (Рівненська область) та "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Івано-Франківська область). Загальна сума вимоги штрафів до цих підприємств на сьогодні складає майже 150 мільйонів гривень.

"Ці штрафні вимоги ГК "Нафтогаз Трейдинг", окрім того що є нелегітимними в умовах воєнного стану, не мають джерел відшкодування, бо не включаються до тарифів і не списуються за вимогами закону №1730 про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", - вказують в асоціації.

Відтак, зазначають в "Укртеплокомуненерго", джерелом погашення штрафів на адресу "Нафтогаз Трейдинг" мають стати кошти місцевих бюджетів.

"Агресивна тактика та нагнітання вимог й тиску на теплокомуненерго з боку НАК "Нафтогаз" має на меті отримати задарма контроль над теплопостачальними підприємствами, щоб компенсувати свої втрати. Однак така модель управління галузі газовим монополістом вже довела свою неспроможність раніше. Якщо не зупинити цю гру в одні ворота, "Нафтогаз" посилюватиме економічно необґрунтовані вимоги та аморальний в умовах воєнного стану тиск на ТКЕ", - каже президент асоціації Арсентій Блащук.

За його словами, це також штучно створюватиме несприятливі умови для підготовки та початку опалювального сезону теплопостачальними організаціями.

У зв'язку з цим "Укртеплокомуненерго" звернулось до голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса з проханням врегулювати ситуацію, забезпечивши паритетні умови роботи обох галузей, унеможлививши дискримінацію та тиск з боку газопостачальника.

"Також ми звертаємось до керівництва "Нафтогазу" з вимогою припинити нарахування штрафів і пеней під час війни, як і було вами обіцяно в лютому. А також забезпечити цивілізовані, адекватні сьогоднішнім реаліям, умови співпраці з виробниками тепла", – підкреслив Блащук.