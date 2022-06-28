Автогаз у регіонах продовжує дешевшати

Низка мереж АЗС 28 червня знизила ціни на автогаз. У середньому в країні ресурс подешевшав на 10 копійок за літр до 41,77 грн/л. Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За повідомленням, автогаз на станціях мережі БРСМ-Нафта подешевшав на 0,15 грн/л до 40,19 грн/л. На 1,3 грн/л дешевше став автогаз у мережі Chipo (до 39,30 грн/л).

На 0,50-3 грн/л знизили ціни регіональні мережі, такі як Автотранс, Укргазвидобування, Катрал, VostokGaz та Rodnik.

Нагадаємо, ціни на автогаз почали знижуватись з 17 червня. Експерти зазначають, що зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього. Наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг.