Бензин в Україні може подорожчати, — Денис Шмигаль

Через війну логістика постачання пального дуже ускладнилася і подорожчала, що позначається на кінцевій ціні для споживачів. У майбутньому ціни на пальне можуть змінитися у бік підвищення на кілька гривень.

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На цьому наголосив прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз ми завозимо бензин та дизельне паливо, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе Центральну та Східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України", — заявив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що через це логістика постачання пального дуже змінилася і, як наслідок, дуже ускладнилася і подорожчала. А це, за його словами, може призвести до подорожчання для споживачів.

"Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит перекриватиметься", — наголосив прем'єр.

Як розповів Шмигаль, зараз влада працює над тим, щоб надолужити дефіцит пального. Зокрема, ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість пального до України.

"Думаю, що найближчим часом, як обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Але це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими з цього приводу, спокійно ставитися до цього, не панікувати", — зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, дефіцит палива в Україні може затягнутися, тому що поки що немає поставок навіть такої кількості, яка потрібна хоча б для оперативного споживання.

Раніше міністр економіки Юлія Лапуніна повідомила, що уряд має намір вирішити питання з нестачею палива шляхом імпорту бензину з Євросоюзу, однак із цим також виникли труднощі.