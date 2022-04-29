Данська енергокомпанія відмовилася платити "Газпрому" в рублях і направить свій прибуток Україні

Провідна енергокомпанія Данії Ørsted відкинула вимогу платити за російський газ у рублях і не стала продовжувати контракти з "Газпромом". Про це повідомила пресслужба підприємства.

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"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити нашу співпрацю з російськими компаніями, включаючи припинення постачання вугілля для наших електростанцій", — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що не укладають нові довгострокові контракти з Росією та не продовжують поточні.

"Якщо ми отримаємо чистий прибуток від контракту "Газпром експорт" у 2022 році, він буде направлений на гуманітарну допомогу в Україні", — стверджують у Ørsted.

Компанія також вітає прагнення ЄС покінчити із залежністю від російської нафти та газу.

Нагадаємо, відповідно до рішення Єврокомісії Фінляндія не проводитиме розрахунки за газ із РФ у рублях.

При цьому канцлер Австрії Карл Нехаммер спростував новини, що Австрія погодилася на умови "Газпрому" платити за газ у рублях.