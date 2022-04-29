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Данська енергокомпанія відмовилася платити "Газпрому" в рублях і направить свій прибуток Україні
Провідна енергокомпанія Данії Ørsted відкинула вимогу платити за російський газ у рублях і не стала продовжувати контракти з "Газпромом". Про це повідомила пресслужба підприємства.
"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані російською агресією проти України. Ми робимо все можливе, щоб припинити нашу співпрацю з російськими компаніями, включаючи припинення постачання вугілля для наших електростанцій", — йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що не укладають нові довгострокові контракти з Росією та не продовжують поточні.
"Якщо ми отримаємо чистий прибуток від контракту "Газпром експорт" у 2022 році, він буде направлений на гуманітарну допомогу в Україні", — стверджують у Ørsted.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Компанія також вітає прагнення ЄС покінчити із залежністю від російської нафти та газу.
Нагадаємо, відповідно до рішення Єврокомісії Фінляндія не проводитиме розрахунки за газ із РФ у рублях.
При цьому канцлер Австрії Карл Нехаммер спростував новини, що Австрія погодилася на умови "Газпрому" платити за газ у рублях.