Ембарго на російську нафту стало прийнятним для Німеччини, - міністр економіки ФРН

У Німеччині заявили, що розглядають можливість припинення постачання російської нафти. Про це повідомляє Spravdi.gov.ua.

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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зустрівся у Варшаві з міністром клімату Польщі Ганною Москвою та обговорював з нею, зокрема, постачання нафти з РФ.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав Габек.

Він також додав, що йде пошук альтернативи російському енергоносію.

"Ця альтернатива - завдання найближчих днів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що Європейський Союз має намір запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".

А Німеччина має намір у перспективі відмовитися також від російського газу.