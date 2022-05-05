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"Енергоатом" не купуватиме для АЕС комплектуючі та запчастини від компаній зі зв'язками в РФ
Рада головних інженерів НАЕК "Енергоатом" схвалила заходи щодо заміщення поставок для потреб АЕС запчастин та комплектуючих від компаній, що працюють в Україні та країнах Європи, але опосередковано чи частково пов'язані з Росією. Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".
Перший віце-президент, технічний директор "Енергоатому" Юрій Шейко, заявив, що "заміщення комплектуючих та запчастин, які можуть мати російське походження", - це одне з найбільш актуальних питань.
Рада головних інженерів розглянула також необхідність запровадження додаткових заходів з фізичної безпеки ядерних об'єктів.
Засідання ради головних інженерів проводять для напрацювання рекомендацій щодо підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації АЕС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, "Енергоатом" має можливості для експорту електроенергії та може у майбутньому збільшувати його обсяг.
В Енергодарі в середу, 4 травня, теплова станція в місті працювала, можливо, останній день — запаси вугілля на найпотужнішій тепловій електростанції України закінчилися.