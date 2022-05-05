"Енергоатом" не купуватиме для АЕС комплектуючі та запчастини від компаній зі зв'язками в РФ

Рада головних інженерів НАЕК "Енергоатом" схвалила заходи щодо заміщення поставок для потреб АЕС запчастин та комплектуючих від компаній, що працюють в Україні та країнах Європи, але опосередковано чи частково пов'язані з Росією. Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

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Перший віце-президент, технічний директор "Енергоатому" Юрій Шейко, заявив, що "заміщення комплектуючих та запчастин, які можуть мати російське походження", - це одне з найбільш актуальних питань.

Рада головних інженерів розглянула також необхідність запровадження додаткових заходів з фізичної безпеки ядерних об'єктів.

Засідання ради головних інженерів проводять для напрацювання рекомендацій щодо підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації АЕС.

Нагадаємо, "Енергоатом" має можливості для експорту електроенергії та може у майбутньому збільшувати його обсяг.

В Енергодарі в середу, 4 травня, теплова станція в місті працювала, можливо, останній день — запаси вугілля на найпотужнішій тепловій електростанції України закінчилися.