Енергосистема України працює у штатному режимі

Енергосистема України працює стабільно та у штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна – 50 Гц. ОЕС України та "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовані в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови", — йдеться у повідомленні.

Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні.

Об'єкти магістральної мережі зараз функціонують без перебоїв. НЕК "Укренерго" спільно з правоохоронними органами посилило їхню охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії.

Диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та решта підрозділів компанії працюють у штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання у всіх регіонах держави.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

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