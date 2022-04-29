Естонія та Фінляндія мають намір до зими-2022 перейти з газу РФ на скраплений енергоносій

Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля та міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю у створенні спільних потужностей для прийому зрідженого природного газу. Про це повідомляє BNS.

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Спільний проект планують реалізувати не пізніше 2022 року. Країни орендують плавучий термінал з можливістю регазифікації не менше 30 терават-годин на рік.

Після доставки термінал почне діяти у країні, де швидше створять обслуговувальну інфраструктуру. Потім його розмістять у фінському порту Інко.

"Доставка плавучого терміналу ЗПГ є тимчасовим проектом забезпечення надійності постачання. Зараз ми зайняті тим, щоб уже взимку ми змогли обходитися без російського газу", - сказав міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас під час підписання меморандуму.

Про проект оголосили ще 7 квітня 2022 року, проте подробиць про нього було мало.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія відмовилися від російського газу.