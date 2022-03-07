Газовики докладають максимум зусиль для відновлення газопостачання у постраждалих від бойових дій регіонах

Станом на 7 березня аварійно-ремонтні бригади газорозподільних компаній відновили газопостачання до більш ніж 2 000 будинків. Найбільша кількість домогосподарств, у які газівникам вдалося повернути газ, знаходяться у Миколаївській, Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

У ході бойових дій на території Київської області було пошкоджено велику кількість розподільчих газопроводів. Найчастіше на місцях поривів виникали пожежі, які неможливо було локалізувати. Тому диспетчери ухвалювали рішення про обмеження газопостачання.

В результаті на ранок обмежено газопостачання у населених пунктах: м. Ірпінь, м. Буча, м. Гостомель, смт Ворзель, смт Коцюбинське. Відновлювальні роботи можна розпочати лише після припинення бойових дій. Загалом у Київській області зараз налічується понад 98 000 домогосподарств без газопостачання.

Під час нічних обстрілів у Миколаївській області реактивними системами залпового вогню було пошкоджено газопроводи середнього тиску. Для аварійного ремонту пошкоджених ділянок задіяно одразу чотири бригади аварійно-диспетчерської служби, які роблять все можливе для відновлення безперебійного газопостачання. Вранці 7 березня в області налічувалося понад 7000 домогосподарств без газопостачання. Газові машини Миколаївської області для усунення аварій формуються у додаткові бригади. На даний час у роботах задіяно 12 бригад фахівців АТ "Миколаївгаз", які працюють на місцях аварій та роблять все можливе для відновлення та безперебійного подання газопостачання всім мешканцям. За вчорашній день їм удалося відновити газопостачання понад 1000 домогосподарств.

Фахівці компанії АТ "Харківгаз" відновили газопостачання більш ніж у 1000 будинків Харківської області. Ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються.

Продовжуються відновлювальні роботи і у Житомирській області. Газовики поступово відновлюють доставку газу до населених пунктів по всій області. Минулої доби їм вдалося повернути газ до сотень домогосподарств.

В областях, де продовжуються бойові дії, газовики у надскладних умовах здійснюють ремонти газопроводів та докладають максимум зусиль для відновлення газопостачання до будинків українців.