Індія намагається отримати знижку на російську нафту — менше $70 за барель

Індія одна з небагатьох покупців російської нафти, яка є ключовим джерелом доходу РФ.

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Індія намагається отримати суттєві знижки на російську нафту. Так, Індія хоче купувати російську нафту за ціною меншою за $70 за барель, при тому що енергоресурс сорту Brent зараз коштує $108 за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg, державні та приватні нафтопереробні заводи третього за величиною у світі імпортера нафти купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ до України.

Це на 20% більше, ніж постачання з Росії до Індії за весь 2021 рік. Закупівлі можуть вийти на стабільний рівень 15 млн барелів, якщо Росія погодиться з вимогами Індії.

Індія, яка імпортує понад 85% своєї нафти, є одним з небагатьох покупців російської нафти, що залишилися, яка є ключовим джерелом доходу РФ. При цьому західні санкції не забороняють імпорт російської нафти до Індії.

Скорочення європейського попиту чинить серйозний тиск на російську нафтову промисловість, оскільки видобуток може впасти на цілих 17% цього року.

Нагадаємо, що Єврокомісія в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС, відключити три великі російські банки від SWIFT і заборонити мовлення в ЄС трьох російських каналів.