Іноземні компанії почали закачувати газ до українських ПСГ

Нерезиденти знову почали закачувати газ до українських підземних сховищ після того, як у перший місяць повномасштабної війни з РФ Україна тимчасово призупинила надавати таку послугу.

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Про це повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

"З 1 квітня, якщо не помиляюся, ми знову відкрили наші сховища для нерезидентів, іноземних компаній, і деякі вже зберігають деякі обсяги. Поки що відносно маленькі", - розповів він.

Вітренко уточнив, що зменшення обсягів закачуваного газу більше пов'язане не з війною в Україні, а з дефіцитом енергоресурсу в Євросоюзі, хоча бойові дії також впливають на цю тенденцію.

"Але, повторюся, вже є іноземні компанії, які, починаючи з квітня, в умовах війни все одно ризикують і зберігають газ у наших сховищах", - наголосив Вітренко.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова надати країнам-партнерам 15 мільярдів кубометрів у своїх підземних сховищах для створення запасів газу на найближчу зиму. Зазначимо, що активний обсяг українських газосховищ (оператор - держкомпанія "Укратрансгаз") становить 30,95 мільярда кубометрів.

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