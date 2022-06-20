Італійська Eni очікує поставку 650 тис. барелів нафти з Венесуели

Італійська компанія Eni очікує на поставку 650 тис. барелів нафти з Венесуели, танкер з венесуельською нафтою прибуде до ЄС вперше за два роки після введення санкцій США. Про це пише Reuters.

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Видання повідомляє, що в травні Державний департамент США направив італійській компанії Eni та іспанській Repsol листи, які дозволяють їм купувати венесуельську нафту.

Другий танкер, зафрахтований Eni, для перевезення сирої нафти (VLCC) Pantanassa, нині прямує до Венесуели і, як очікується, завантажить 2 мільйони барелів розбавленої сирої нафти того самого сорту (DCO) і доставить її до Європи.

Очікується, що цей вантаж буде доставлений венесуельською державною компанією PDVSA наприкінці червня з опціоном на продаж Eni частини сирої нафти іспанської Repsol для її нафтопереробних заводів у Картахені та Більбао.

Нагадаємо, італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA отримали дозвіл на постачання нафти з Венесуели до країн Європи. США надали такий дозвіл, незважаючи на санкції, щоб мінімізувати залежність ЄС від російських енергоносіїв.