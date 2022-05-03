Італія відмовиться від російського газу до 2024 року

Міністр екологічного переходу Італії Роберто Чинголані заявив, що його країна зможе відмовитись від постачання природного газу в другому півріччі 2024-го.

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"Ми маємо стати автономними до другої половини 2024 року, ми могли б обійтися без імпорту російського газу", — сказав Чинголані в інтерв'ю газеті La Repubblica.

Італії буде простіше, як вважає міністр, купувати енергоносій у шести або семи країн не дуже великих розмірів, ніж з однієї, що самостійно покриває 40% постачання газу, маючи на увазі РФ.

Відповідаючи на запитання про те, чи Італія платитиме за газ рублями, Чинголані відповів: "Нам потрібна чітка, однозначна для всіх держав-членів позиція від Єврокомісії ще й тому, що за відсутності чіткої європейської директиви відповідальність буде перекладена на окремі уряди або нафтогазові. компанії. Тому необхідно чітке політичне рішення".

Раніше повідомлялося, що керівництво Італії має намір збільшити імпорт газу з Алжиру, щоби зменшити залежність від російського блакитного палива. Крім того, МЗС Італії заявило, що після звірств у Бучі країна підтримає рішення Євросоюзу проти постачання російського газу.