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Кабмін усунув з посади голову "Укргазвидобування" Кобець
Кабінет міністрів усунув Олену Кобець з посади генерального директора державної газовидобувної компанії "Укргазвидобування". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.
Цим розпорядженням було погоджено рішення "Нафтогазу" усунути Кобець з посади гендиректора "Укргазвидобування" та призначити тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора компанії Олександра Романюка.
Нагадаємо, чутки про звільнення Кобець були ще наприкінці листопада, проте офіційно пресслужба спростовувала цю інформацію.
Кобець прийшла в компанію разом із Олегом Прохоренком та В'ячеславом Чаусом (зараз голова Чернігівської ОДА) у 2015 р. на посаду головного юриста "Укргазвидобування". Після звільнення Прохоренка та реформування дивізійної структури "Нафтогазу" Олена Кобець та Олександр Романюк розділили повноваження управління держкомпанією: Кобець призначено генеральним директором УЗД, а Романюк — директором дивізіону "Розвідка та видобуток".Підписуйтеся на наш YouTube канал