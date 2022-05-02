Кабмін усунув з посади голову "Укргазвидобування" Кобець

Кабінет міністрів усунув Олену Кобець з посади генерального директора державної газовидобувної компанії "Укргазвидобування". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Цим розпорядженням було погоджено рішення "Нафтогазу" усунути Кобець з посади гендиректора "Укргазвидобування" та призначити тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора компанії Олександра Романюка.

Нагадаємо, чутки про звільнення Кобець були ще наприкінці листопада, проте офіційно пресслужба спростовувала цю інформацію.

Кобець прийшла в компанію разом із Олегом Прохоренком та В'ячеславом Чаусом (зараз голова Чернігівської ОДА) у 2015 р. на посаду головного юриста "Укргазвидобування". Після звільнення Прохоренка та реформування дивізійної структури "Нафтогазу" Олена Кобець та Олександр Романюк розділили повноваження управління держкомпанією: Кобець призначено генеральним директором УЗД, а Романюк — директором дивізіону "Розвідка та видобуток".