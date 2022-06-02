Кабмін зафіксував тарифи на газ для виробників теплоенергії

Уряд України зафіксував вартість реалізації природного газу для виробників теплової енергії на рівні 7 420 грн (з ПДВ) за 1000 куб. метрів, без урахування тарифу на транспортування газу.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Він уточнив, що ця фіксована ціна, зокрема, діє для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, необхідних для надання послуг із гарячого водопостачання.

"На сьогодні завдання номер один - це збереження діючих тарифів на газ і тепло для населення, тобто 7 420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб метрів. Ціни на газ для населення мають залишитися без змін у період війни", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що уряд збереже для населення України тарифи на електроенергію, що діють, та сприятиме тому, щоб постачальники не піднімали тарифи на газ.