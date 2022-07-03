Мін'юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі через борг за 2014-2016 роки

Міністерство юстиції заблокувало рахунки оператора системи розподілу електроенергії ДТЕК Донецькі електромережі через заборгованість 2014-2016 років. Про це йдеться у повідомленні ДПЕК.

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"29 червня 2022 року рахунки ОСР ДТЕК Донецькі електромережі було заарештовано, що блокує його нормальну роботу. Це сталося з ініціативи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України через заборгованість перед ДП "Енергоринок" у період 2014-2016 рр. Вона була сформована через - за напади Росії у 2014 році та за 8 років так і не була врегульована державою", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, через блокування рахунків ЗРР не зможе проводити ремонт мереж після обстрілів, купувати критично необхідні для цього матеріали.

ДТЕК закликає Державну виконавчу службу та Міністерство юстиції України розблокувати рахунки компанії та керуватися у своїх рішеннях насамперед інтересами мешканців Донецької області, які потребують електропостачання.

Нагадаємо, через війну ОСР зіткнулися з низкою проблем, серед яких, руйнація інфраструктури, неплатежі, а також заборгованість держави за спецобов'язком розподілу електроенергії населенню, що досягла кілька мільярдів гривень.