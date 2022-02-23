Мінекономіки підвищило граничну ціну бензину на 0,64 грн/л

Міністерство економіки України 23 лютого вкотре переглянуло рівень граничних цін на пальне. Відомство вирішило підвищити граничну вартість бензинів на 0,64 грн/л, дизельного пального - на 0,26 грн/літр. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мінекономіки встановило середню вартість бензинів у розмірі 32,39 грн/літр, дизпалива – 29,33 грн/літр. З цих цін мережі вираховуватимуть граничні ціни на паливо на своїх АЗС.

При цьому максимальна роздрібна ціна на бензин А-92 і А-95 не повинна перевищувати 36,94 грн/літр, на дизпаливо - 34,33 грн/літр.

Нагадаємо, на період дії карантину, який продовжили в Україні до 31 березня 2022 року, Кабмін встановив з кінця лютого граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 5 грн/літр, бензину – не більше 4,55 грн/літр.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українців повідомив, що в країні суттєво знижують навантаження на бізнес. Зокрема, знижують податок на додану вартість (ПДВ) на бензин та дизельне паливо.

Йдеться про зниження ПДВ із 20% до 7%. Такий крок за останній місяць зробили низка європейських країн, у тому числі й сусідня Польща, де з 1 лютого ПДВ на пальне було знижено з 23% до 8%.

Зниження ПДВ також дозволить нівелювати схеми з поверненням ПДВ, коли паливо продається за готівку, а документи на нього продаються окремо та після цього використовуються різними конвертаційними центрами.