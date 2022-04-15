На Київщині запрацювала остання з чотирьох пошкоджених ворогом ГРС

Відновили роботу газорозподільної станції у Київській області, яка забезпечує транспортування газу до села Залісся та прилеглих населених пунктів. Ця ГРС стала останньою з чотирьох пошкоджених ворогом, яку полагодили фахівці в регіоні.

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Про це повідомляє пресслужба ОГТС.

Газорозподільні станції були відключені ще з середини березня через бойові дії, що призводили до руйнувань та зупинки роботи ГРС.

"Після перевірки та ремонту газорозподільних мереж, які провело АТ "Київоблгаз" на звільнених від окупантів територіях, працівники Боярського ЛВУМГ по черзі запустили в роботу всі чотири ГРС і відновили транспортування газу для жителів Семиполків, Великої Димерки, Димера, Залісся", - резюмували в ОГТС.

Водночас у шести областях України через воєнні дії зупиненими залишаються 38 із 1395 ГРС.

Зазначимо, що на Київщині після звільнення від російських загарбників подачу газу відновили для 23 699 споживачів (станом на 13 квітня).

Ще у трьох селах Броварського та Вишгородського районів йдуть відновлювальні роботи, незабаром газопостачання повністю відновлюватимуть і там.

Фото: ua.depositphotos.com