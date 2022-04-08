На окупованих територіях ворог намагається зірвати процес транзиту газу до Європи — Оператор ГТС

Україна може втратити контроль над операційною роботою та технологічним процесом транспортування газу через компресорну станцію "Новопсков" у Луганській області. Через цю станцію проходить близько 30% транзиту газу до Європи з газовимірювальної станції "Сохранівка".

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Про це у Facebook повідомила пресслужба Оператора ДМС України.

З'ясувалося, що окупанти та бойовики так званої "ЛНР" грубо втручаються у процеси транспортування газу через "Новопсков".

"Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу і в результаті неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в рамках транзитного контракту", — наголосили в ВДТСУ.

У компанії попереджають, що якщо військові РФ не припинять втручатися у роботу станції і ОГТСУ втратить над нею контроль, роботу об'єкта відразу ж зупинять. При цьому зупинка КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ДВС "Сохранівка".

Раніше про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, ОДТСУ повідомив правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також російський "Газпром".

Такі дії РФ відбувається на тлі того, що Європа має намір поступово відмовлятися від російських енергоносіїв.

Крім того, Європа не збирається йти на поступки главі РФ Володимиру Путіну і купувати газ за рублі, як він цього вимагає.