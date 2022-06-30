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"Нафтогаз" у липні збільшить імпорт пального втричі: законтрактовано вже не тільки ДП
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір в липні ще втричі збільшити обсяг імпорту автомобільного палива після майже трикратного росту в червні, повідомляє пресслужба НАК.
Так, у травні було імпортовано 2 тисячі тонн дизельного палива, а в червні – вже 5,6 тисячі тонн. На липень законтрактовано 15,6 тисячі тонн пального, з яких 4 тисячі тонн – це бензин.
Зазначається, що ключовою країною імпорту є Польща, а вказані "Нафтогазом" обсяги імпорту нафтопродуктів не включають обсяги, протранзитовані нафтопроводом для інших імпортерів.
"Забезпечення України пальним – це питання національної безпеки, а також економічної та соціальної стабільності. Динаміка позитивна – від місяця до місяця "Нафтогаз" збільшує обсяги імпортованого пального майже втричі. Якщо такі темпи зберігатимуться, "Нафтогаз" зможе стати лідером ринку вже в найближчі місяці", - заявив голова правління НАК Юрій Вітренко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому він зазначив, що "Нафтогаз" мав можливість законтрактувати "в десятки разів більші обсяги", але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України, причому з цією проблемою зіштовхнулися й усі інші імпортери.
Нагадаємо, що раніше Вітренко заявив, що перед "Нафтогазом" поставлено завдання стати національним оператором продажу автомобільного пального: відповідну мережу АЗС планують створити на базі заправок Glusco та "Укрнафти".
Джерело фото: ua.depositphotos.com