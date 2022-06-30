"Нафтогаз" у липні збільшить імпорт пального втричі: законтрактовано вже не тільки ДП

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір в липні ще втричі збільшити обсяг імпорту автомобільного палива після майже трикратного росту в червні, повідомляє пресслужба НАК.

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Так, у травні було імпортовано 2 тисячі тонн дизельного палива, а в червні – вже 5,6 тисячі тонн. На липень законтрактовано 15,6 тисячі тонн пального, з яких 4 тисячі тонн – це бензин.

Зазначається, що ключовою країною імпорту є Польща, а вказані "Нафтогазом" обсяги імпорту нафтопродуктів не включають обсяги, протранзитовані нафтопроводом для інших імпортерів.

"Забезпечення України пальним – це питання національної безпеки, а також економічної та соціальної стабільності. Динаміка позитивна – від місяця до місяця "Нафтогаз" збільшує обсяги імпортованого пального майже втричі. Якщо такі темпи зберігатимуться, "Нафтогаз" зможе стати лідером ринку вже в найближчі місяці", - заявив голова правління НАК Юрій Вітренко.

При цьому він зазначив, що "Нафтогаз" мав можливість законтрактувати "в десятки разів більші обсяги", але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України, причому з цією проблемою зіштовхнулися й усі інші імпортери.

Нагадаємо, що раніше Вітренко заявив, що перед "Нафтогазом" поставлено завдання стати національним оператором продажу автомобільного пального: відповідну мережу АЗС планують створити на базі заправок Glusco та "Укрнафти".

Джерело фото: ua.depositphotos.com