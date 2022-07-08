"Нафтогаз" залишив близько третини українців без обслуговування, - асоціація

Асоціація постачальників енергоресурсів заявила про численні звернення від постачальників газу з приводу того, що їх колишні клієнти - побутові споживачі - не мають змоги отримати належних роз’яснень та клієнтської підтримки від ГК "Нафтогаз України", яке з 1 травня стало постачальником газу для понад 12 мільйонів домогосподарств.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті асоціації.

"У більшості регіонів України відсутні представництва держкомпанії, телефонні лінії перевантажені, є проблеми з отриманням рахунків для оплати спожитого газу. Для багатьох клієнтів літнього віку - непереборні труднощі. Оскільки ГК “Нафтогаз України” намагається здійснювати усе обслуговування за допомогою Viber або Telegram ботів у месенджерах, тобто по суті залишає значну кількість клієнтів взагалі без обслуговування. Адже біля третини українців досі користуються кнопковими телефонами", - йдеться у заяві асоціації.

В організації впевнені, що проблеми з обслуговуванням клієнтів можуть спричинити зростання соціальної напруги серед побутових клієнтів та колапс на ринку газу.

"При відсутності комунікації з клієнтами з боку нового постачальника ТОВ "ГК "Нафтогаз України", який, до речі не виконав вимоги чинних Правил постачання і належно не повідомив споживачів, частина клієнтів помилково перерахувала у травні на рахунки попередніх постачальників оплату за газ. Як результат - клієнти масово жаліються, що наразі вони не знають куди їм звертатися для розв'язання нагальних питань, пов’язаних з переходом до нового постачальника", - наголошують експерти.

За їх інформацією, більшість клієнтів для вирішення газових питань традиційно зверталася саме до відділень або офісів свого постачальника, але зараз вони не мають такої можливості, адже ГК "Нафтогаз України" має лише 13 відділень по всій країні.

"Існують значні ризики у тому, що ГК "Нафтогаз України", яка стала майже єдиним постачальником газу для населення і має у своєму клієнтському портфелі понад 98% українських домогосподарств, не зможе надати оперативне і повноцінне обслуговування такій кількості клієнтів. Адже компанія не має ані достатньої клієнтської інфраструктури, ані достатньої кількості менеджерів для обслуговування клієнтів. І не була належним чином готова до роботи з такою значною кількістю клієнтів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, така ситуація на ринку газу склалася через вимоги, які висунув до постачальників Кабінет міністрів в рамках запровадження нового механізму ПСО (постанова №489 від 29.04.2022). Умови ПСО не зміг виконати жоден великий постачальник в Україні. Через це договори на закупівлю газу для населення з ГК "Нафтогаз Трейдинг" не переуклала переважна більшість постачальників.

В результаті понад 12 мільйонів клієнтів цих компаній були з 1 травня 2022 р. були переведені на обслуговування до "постачальника останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує ГК "Нафтогаз України".