"Нафтогаз" затримує платіжки за травень: у чому причина

Через збільшення кількості клієнтів у "Нафтогазі" затримують квитанції про оплату газу за травень для клієнтів. Платіжки будуть доступні онлайн після 20 червня.

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Про це йдеться на сайті компанії.

"Через те, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують своїх функцій, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств отримували газ від "Нафтогазу". Саме тому рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені на рахунки ДК "Нафтогаз України". У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується", - йдеться в повідомленні компанії.

Рахунки за спожитий газ будуть доступні клієнтам після 20 червня в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA. При цьому друковані платіжки "Укрпошта" доставить вже після 25 числа поточного місяця і тільки в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

У "Нафтогазі" нагадують, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку.

Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів). EIC – це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, що складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті контакт-центрі вашого облгазу або рахунки за розподіл чи постачання газу.

"Після отримання особового рахунку ви можете зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Саме з його допомогою зручно дізнатися та оплатити рахунки, скачати довідку про пільги та субсидії, отримати акт звірки тощо", - пояснюють у повідомленні.

Також можна отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ДК "Нафтогаз України".

Раніше "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким отримуватимуть газ колишні клієнти газзбутів, що втратили постачальника з 1 червня.