Нафтогазова інфраструктура працює у режимі підвищеної безпеки. Обстрілів не зафіксовано

Нафтогазова інфраструктура України працює у штатному режимі. Обстрілів об'єктів нафтогазової інфраструктури та газотранспортної системи не зафіксовано.

"Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкодження об'єктів внаслідок обстрілу не зафіксовано. Водночас ухвалено рішення про зупинення роботи тих об'єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування: УКПГ Лобачевське, Борівське, Капітанівське, Муратівське, Ольхівське 1-2, недалеко від яких ведуться військові дії. Проводиться евакуація співробітників із об'єктів у зоні високого ризику", — повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Усі об'єкти АТ "Укртранснафта" та АТ "Укртрансгаз" працюють у штатному режимі.

Диспетчери ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виконують свої функції з приймання-передачі природного газу контрагентам віддалено. Порушень у роботі немає.

ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз України" працює у штатному режимі, працівники перейшли у режим віддаленої роботи.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (Львівська область), які перебувають в управлінні ТОВ "Нафтогаз Тепло", працюють у штатному режимі.

Голова правління НАК ”Нафтогаз України” Юрій Вітренко, а також усі керівники національної компанії працюють у Києві.

У свою чергу прес-служба Оператора газотранспортної системи повідомляє, що станом на 10:00 ранку 24 лютого 2022 року об'єкти Оператора ГТС України працюють без збоїв і в режимі підвищеної безпеки. Компанія виконує всі свої зобов'язання щодо транспортування природного газу перед замовниками в повному обсязі.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи. У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.