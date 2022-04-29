Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту

Німеччина, яка раніше була найбільшим в ЄС імпортером російської нафти, готова підтримати заборону на імпорт нафти з Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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"Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій щодо торгівлі нафтою та газом ЄС з Москвою. Проте 27 квітня представники Німеччини в інститутах ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Берліну буде надано достатньо часу для забезпечення альтернативних поставок", — заявили виданню два його джерела.

На думку Wall Street Journal, зміни в Німеччині підвищують ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення може бути ухвалене вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи. Проте питання про те, як швидко Євросоюз припинить закупівлю російської нафти і чи вживе він таких заходів, як граничні ціни чи тарифи, все ще обговорюється. США наполягають на тому, щоб їхні європейські союзники уникали кроків, які можуть спричинити затяжне зростання цін на нафту.

Європейські дебати про заборону російської нафти останніми днями різко змінилися, коли Німеччина та деякі інші країни зробили практичні кроки, щоб замінити Росію іншими постачальниками. За словами дипломатів, деякі держави-члени, включаючи Угорщину, Італію, Австрію та Грецію, як і раніше, обережно ставляться до економічних наслідків нафтового ембарго. Усі 27 урядів ЄС мають схвалити заборону імпорту нафти.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Німеччина готова підтримати ініціативу щодо відключення російського Ощадбанку від міжнародної платіжної системи SWIFT.