Німеччина не збирається платити Росії за газ у рублях

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина не платитиме за постачання газу з Росії у російській валюті.

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Про це Лінднер написав на своїй сторінці у Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо все можливе, щоб скоріше стати незалежними від Росії", - написав Лінднер у соцмережі.

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) April 30, 2022

Зазначимо, 29 квітня Financial Times повідомив, що чотири енергетичні компанії країн ЄС готові піти на поступки Кремлю і перейти на оплату газу в рублях.

За інформацією видання, серед таких компаній – німецька Uniper та австрійська OMV, а також газові компанії Угорщини та Словаччини. Переговори між європейськими покупцями та "Газпромом" активізувалися з наближенням термінів платежів.

Нагадаємо, Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями.

Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.

Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.