НКРЕКП попереджає: оплата комунальних послуг окупаційним підприємствам не вважатиметься оплатою

Національна комісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попереджає мешканців окупованих Росією територій, що оплата ними енергетичних та комунальних послуг на користь окупаційних структур не матиме жодних наслідків в сенсі зараховування цих коштів легальним постачальникам послуг.

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Комінія зазначає, що останнім часом в ЗМІ активно поширюються повідомлення про запровадження самопроголошеними керівниками електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, які працюють на окупованих територіях, механізму оплати за спожиту електричну та теплову енергію, природний газ, постачання води та водовідведення для побутових та непобутових споживачів.

При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або скеровують перерахування коштів на рахунки місцевих банківських установ, що не мають ліцензій Національного банку України.

"НКРЕКП попереджає споживачів, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата", - підкреслює регулятор.

У відомстві наголошують, що сплата за вказані послуги має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб.

Таким чином, у відомстві дають зрозуміти, що після деокупації відповідних територій з мешканців все рівно будуть вимагати заплатити за ці послуги легальним підприємствам, а якщо вони вже платили за це окупантам - то заплатити ще раз.

Зазначимо, що нарахування оплати за комунальні послуги наразі може бути призупинене лише на місцевому рівні, а на державному рівні лише прийнято закон про заборону під час воєнного стану примусово стягувати відповідні борги зі споживачів.

При цьому ще на початку березня Кабінет міністрів заборонив із 24 лютого на період воєнного часу нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань та процентів на заборгованість, утворену за несвоєчасну чи неповну оплату за житлово-комунальні послуги. Крім цього, уряд заборонив припиняти надання таких послуг у разі їх неоплати або неповної оплати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com