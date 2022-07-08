Румунія може постачати газ Україні – прем'єр

Глава румунського уряду Ніколає Чуке заявив, що після введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія 7 липня його країна стала здатною постачати природний газ Молдові та Україні. Про це повідомляє портал Digi24.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"По суті, цей інтерконектор забезпечить зв'язок між мережею, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також з'єднується через трубопровід BRUA. І, звичайно ж, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам, Україні та Республіці Молдова", – сказав Чуке на прес-конференції з грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом.

Зазначимо, що Україна працює над тим, щоб споживати стільки природного газу, скільки видобувають у країні, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку.

Цьому сприятиме залучення USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) до роботи з підготовки нових проектів з будівництва енергосектору.

Нагадаємо, на Львівщині виявили нове газове родовище. Увечері 31 березня.