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Румунія може постачати газ Україні – прем'єр
Глава румунського уряду Ніколає Чуке заявив, що після введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія 7 липня його країна стала здатною постачати природний газ Молдові та Україні. Про це повідомляє портал Digi24.
"По суті, цей інтерконектор забезпечить зв'язок між мережею, що проходить через Анатолію та Адріатику, а також з'єднується через трубопровід BRUA. І, звичайно ж, ми можемо забезпечити постачання газу нашим східним партнерам, Україні та Республіці Молдова", – сказав Чуке на прес-конференції з грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом.
Зазначимо, що Україна працює над тим, щоб споживати стільки природного газу, скільки видобувають у країні, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку.
Цьому сприятиме залучення USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) до роботи з підготовки нових проектів з будівництва енергосектору.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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