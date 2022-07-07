Споживачі газу будуть винні "Нафтогазу" через зміну постачальника "заднім числом"

Оператор ГТС України перевів споживачів газу "заднім числом" до нового постачальника – "Нафтогаз України".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у компанії.

Зазначається, що 5 липня 2022 року ДК "Нафтогаз України" отримала інформацію про те, що Оператор ГТС України переніс усі відбори газу побутових споживачів ДП "КиївГазЕнерджи", ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ", ТОВ "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ", ТОВ "Тернопільміськгаз", ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ" і ТОВ "Черкасигаз Збут" починаючи з травня на "Нафтогаз".

"Це вже друге подібне рішення ОГТСУ за останній місяць, прийняте заднім числом без нашого відома та погодження", - зазначили в "Нафтогаз України".

Клієнтам радять звернутися за роз'ясненнями щодо ситуації у попередню газопостачальну компанію.

Протягом 14-30 календарних днів вона має дати відповідь та повернути переплату. Однак в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути іншими.

Чинного механізму з переказу коштів між компаніями не існує, наголосили у "Нафтогазу України".

У компанії додали, що не нараховуватимуть пеню у разі заборгованості.

Раніше "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким отримуватимуть газ колишні клієнти газзбутів, які втратили постачальника з 1 червня.