Суд підтвердив банкрутство компанії "Вог трейдінг" з орбіти WOG

Верховний суд підтвердив банкрутство компанії "Вог Трейдін" афілійованою з групою континуум, якій належить мережа АЗС WOG. Про це йдеться у ухвалі суду.

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Касаційну скаргу було подано компанією "Концерн Стирол", яка просила скасувати рішення Господарського суду Волинської області від 23 листопада 2021 року, а також Північно-західного апеляційного господарського суду від 25 січня, якими було підтверджено банкрутство компанії "Вог Трейдинг". Також позивач звернувся до суду з проханням ухвалити нове рішення щодо закриття процедури банкрутства компанії.

У свою чергу, ліквідатори компанії надали суду заперечення проти вимог позивача.

Суд вирішив залишити без задоволення касаційну скаргу компанії "Концерн Стирол" та залишити без змін рішення судів попередніх інстанцій про банкрутство "Вог Трейдіг".

Зазначимо, що справа про банкрутство "Вог Трейдінг" була започаткована ще в жовтні 2020 року, а ліквідаційна процедура була розпочата 23 листопада 2021 року.

Судами попередніх інстанцій щодо компанії "Вог Трейдинг" було визнано вимоги кредиторів, серед яких та інші компанії з орбіти власників мережі АЗС WOG. Зокрема, суди визнали вимоги компанії "Вог Рітел" на суму 1,6 млрд гривень, "Нафтотрейд Ресурс" на суму 731 млн гривень, а також "Вог Трейд" на суму 383 млн гривень.

Крім того, "Концерн Стирол" також знаходиться у списку кредиторів, вимоги яких до "Вог Трейдинг" були визнані судами попередніх інстанцій. "Концерн Стирол", який афілійований із бізнесменом Дмитром Фірташем, знаходиться у четвертій черзі кредиторів із позовними вимогами на 561 млн гривень. Також у списку кредиторів є й інші компанії з орбіти Фірташа: "Укргаз-Енерго" з вимогами на 446,5 млн. гривень і "Юнайтед кемікал продактс" з вимогами на 70,6 млн. гривень.

За даними ЗМІ, у 2013 році Фірташ отримав 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників проектів групи "Континуум" (власники мережі АЗС WOG). Акції були отримані Фірташем у погашення боргів "Континууму" перед банком "Надра", який було продано власниками мережі АЗС WOG Фірташу у 2010 році.

Однак у компанії Group DF спростували те, що їхній власник прямо або опосередковано володіє акціями WOG.