Теплова станція в Енергодарі працює останній день. Закінчилося вугілля, — мер міста

В Енергодарі в середу, 4 травня, теплова станція у місті працює, можливо, останній день — запаси вугілля на найпотужнішій тепловій електростанції України закінчилися.

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Про це заявив мер Егнергодара Дмитро Орлов в ефірі Громадського радіо.

"Теплова станція сьогодні, здається, працює останній день. Після руйнування окупантами залізничної переправи у районі Василівки ми не могли доставляти вугілля на територію Енергодару. Добова потреба у вугіллі – близько ста піввагонів. Звісно, певний запас був. Але, здається, завтра теплова станція виходить на простой, персонал скорочується до 2/3", — розповів він.

Зазначимо, що Енергодар — місто в Запорізькій області з населенням більш ніж 50 тисяч людей. Тут розташована найпотужніша в Україні ТЕС та найбільша в Європі АЕС. Другий місяць місто перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, раніше російські війська не пустили колону з гуманітарною допомогою НАЕК "Енергоатом" для мешканців Енергодару.