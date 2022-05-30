У Бахмутському та Краматорському районах відновлено електропостачання

Вчора близько 21 години фахівці відновили електропостачання в населені пункти півночі області, які опинилися без електрики внаслідок бойових дій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Також розпочалися ремонтні роботи із запуску водопроводу.

"Сьогодні вранці ремонтники розпочали роботу із запуску Другого Донецького водопроводу, але все залежатиме від ситуації безпеки", - додав він.

За словами Кириленка, у разі сприятливих умов постачання води може бути відновлено приблизно до 14 години.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували більшу частину об'єктів критичної інфраструктури на Луганщині.